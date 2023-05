On a testé "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom", le jeu est-il aussi extraordinaire que prévu ?

Il est là, et on a pu le tester ! Six ans après le chef-d’œuvre que fut Breath of the Wild, Link et la Princesse Zelda sont enfin de retour dans Tears of the Kingdom. Une suite directe très attendue, qui, à l’instar des nouveaux iPhone, trouvera son public quoi qu’en dise la presse.

Nintendo le sait : après la masterclass Breath of the Wild, qui a contribué au succès de la Switch (tout comme Super Mario Odyssey), Tears of the Kingdom n’aura aucun mal à trouver son public. Il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux pour ressentir immédiatement l’impatience des joueurs. D’autant que Nintendo y est allé au compte-goutte du côté des annonces, et que la majorité des nouveautés de ce titre sont toujours inconnues du grand public. On restera donc volontairement le plus vague possible, notamment sur l’histoire, afin de préserver les surprises concoctées par les développeurs.