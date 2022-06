On a testé "Refresh", le restaurant durable à Bruxelles

Que peut-on y manger ?

La spécialité, ce sont les boulettes et des accompagnements préparés à base des légumes et des fruits qui poussent à 300m de là ! Le tout est décliné en version vegan, végétarienne ou omnivore. Plus frais et local, c'est impossible !

Le menu change régulièrement en fonction des récoltes dans le potager... Logique implaccable ! Tout est super bon et évidemment super frais. Le fait d’avoir pu visiter le potager juste avant donne encore plus de goût à tout ce que vous mangerez.