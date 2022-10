On a testé pour vous une nuit à l’Aquascope de Virelles

Direction le Hainaut pour passer la nuit du côté de Virelles, près de Chimay à l’Aquascope. Juliette Grégoire a testé ce logement insolite

Le logement que Juliette Grégoire a testé se trouve à l’Aquascope. C’est un centre situé sur la réserve naturelle de l’étang de Virelles qui fait de l’écotourisme, c’est-à-dire qu’ils organisent des actions de sensibilisation à la nature pour tout public et tout âge via des activités touristiques mais aussi pédagogiques. On y trouve des sentiers de promenade, un rucher didactique ou encore une immense plaine de jeux, mais ce qui attire surtout les visiteurs ce sont les cigognes.

Un logement autour de l’étang

Le logement testé par Juliette surplombe cet étang qui s’étend sur environ 80 hectares. Il s’agit d’une cabane ronde en bois à laquelle on accède via un ponton. L’intérieur de cette cabane est tout aussi beau que l’extérieur. Le premier élément que vous voyez en entrant, c’est cette immense baie vitrée qui donne sur l’étang, vous aurez l’impression de dormir dehors. Ensuite, le dôme vitré au-dessus du lit vous apporte beaucoup de lumière en journée et la nuit, vous avez une vue imprenable sur le ciel et les étoiles si vous avez la chance que ce soit dégagé.

Y a-t-il des rideaux ?

Il n’y a pas de rideau mais personne ne peut vous voir car vous êtes dans une réserve naturelle qui est fermée au public après 18 heures donc à moins que quelqu’un ne se soit introduit dans le domaine et ne vienne près de votre bulle en nageant ou via un bateau, personne ne vous verra.

Pour le réveil, en effet, vous risquez d’être réveillé quand le jour se lève. Mais quelle vue, ça vaut le coup de se lever tôt et d’observer le soleil pointer le bout de son nez.