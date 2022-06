On a testé pour vous une chorale gospel !

La chorale Gospel & Art est née de la rencontre entre Laetitia Essoh (référence du milieu Gospel en Belgique, présidente de l’association Gospel & Art), Nathan Way Way (pasteur et pianiste) et Mehdi Benallal (agent d’artistes et gérant de Musevent).

Le but de l’initiative est de valoriser des talents gospel encore trop peu connus en Belgique et de rendre accessibles les prestations gospel à tout le monde lors de spectacles publics, mais aussi de mariages, baptêmes, célébrations privées.

Laetitia Essoh : "En dehors des films, les Belges connaissent très peu le Gospel, pourtant il y a toute une nouvelle génération d’artistes ultra talentueux en Belgique, qui créent un véritable engouement à chaque fois qu’ils rencontrent le grand public".

Nathan Way Way : "D’autant plus que le Gospel ce n’est pas seulement un style musical, mais c’est aussi un ensemble de valeurs de partage, d’inclusion, d’entraide, qu’on veut diffuser et que le public ressent fort".