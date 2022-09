On a testé pour vous une balade au Lac de Nisramont

Ce parcours de 14 km, balisé dans les 2 sens, autour du lac et du confluent des deux Ourthes vous offre de somptueux points de vue.

Le Paddle

Le paddle se pratique sur une planche de style planche de surf sur laquelle on se tient debout pour voguer sur le lac à son rythme et selon différentes déclinaisons. Vous pouvez louer des planches de paddle dans le village de Journal, dans la commune de Tenneville chez Sup Ardennen.

Le Kayak

Il est également possible de faire du kayak sur le lac. Vous pouvez soit emporter votre propre matériel soit louer un kayak chez les 5 prestataires suivants :

Le Packraft

Le Packraft, c’est un raft gonflable extrêmement léger qui se glisse facilement dans un sac à dos et qui permet notamment d’alterner marche et navigation afin de couvrir des distances plus importantes plus rapidement.

La Pêche

La pêche est autorisée sur le lac. Connaissez-vous le float tube ? Cette embarcation munie d’un siège vous permet de pratiquer la pêche aux carnassiers au milieu du lac, en toute quiétude (attention : la pêche en embarcation à moteur est strictement interdite).

Le poisson capturé doit immédiatement être remis à l’eau, sans brutalité

Le permis de la Région Wallonne suffit.

Circuits VTT

Parmi les circuits VTT proposés par le Syndicat d’Initiative de l’Ourthe Supérieure, 3 vous font découvrir le lac de Nisramont. Des parcours de 15, 18 et 42 km

La Taverne du Barrage vous accueille pour une pause rafraîchissante et pour de la petite restauration.