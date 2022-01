On a testé pour vous un spa pour bébés à Mons

L'environnement est privatisé et personnalisé. On peut y venir en couple ou avec mamy, marraine... Tout est prévu pour le plaisir des petits de 14 jours à 1 an. La stimulation sera différente évidemment. Le bébé est enveloppé dans une petite couverture, jusque 3 mois. Il y a des jets d’eau, des couleurs, la lumière est tamisée. C’est un bain enveloppant. Bébé est bercé comme lorsqu’il était dans le ventre de sa maman. Ca lui rappelle des sensations et généralement il ouvre grands les yeux. Robin, notre petit testeur était venu à l’époque et son papa raconte qu’il avait vraiment apprécié. Robin, Jérôme et son épouse, Melody en ont profité. C’est un moment privilégié et rassurant. Et c’est vrai que comme Caroline est sage-femme, elle peut répondre à toutes les questions angoissantes d'un nouveau parent.