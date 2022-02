On a testé pour vous un jeu coopératif à faire en famille, à Genappe et Villers-la-Ville

A Villers-la-Ville : les Moines n’ont plus la joie au cœur. Ils ne chantent plus lors de la messe. Ils n’ont plus le cœur à l’ouvrage. Sans joie, l’Abbaye de Villers pourrait plonger dans les ténèbres à tout jamais... Une seule solution pour empêcher cela : remettre la main sur la recette perdue d’Hildegarde de Bingen. Une guérisseuse, une visionnaire, pour qui les aliments, les tisanes et la musique sont essentiels à la santé.

Les enfants vont essayer de retrouver cette fameuse recette de la joie, au travers d’indices laissés tout autour de Villers la Ville, dans la nature, autour de la Ferme des Moines, de la Micro Brasserie...

A Genappe : Napoléon se prépare pour la bataille de Waterloo. Mais on lui a volé son chapeau. Il faut retrouver le voleur, avec tous les indices laissés dans Genappe. On passe par le Ravel, par l’ancienne sucrerie. On réalise une petite expérience avec un personnage qui distribue de la soupe aux choux ! L’itinéraire passe dans les lieux emblématiques de la ville.