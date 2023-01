On a testé pour vous un club échangiste... de vêtements à Namur

"J’adore la fripe c’est vraiment une passion. Je viens de l’Horeca mais j’avais envie d’innovation, de quelque chose de nouveau. Je me suis donc renseigné en ligne et j’ai découvert que ce système d’échange fonctionnait au Canada. Curieux, je me suis renseigné dans une fripe qui faisait cela en France et j’ai ensuite décidé d’ouvrir ma propre fripe ici à Namur, le 1er août 2022, je suis le premier à faire ça en Belgique, en tout cas pour le moment”.

Maxim souhaite que l’échange fonctionne pour tout âge, tout genre mais aussi et surtout qu’il soit accessible pour toutes et tous c’est pourquoi vous pouvez venir déposer des vêtements de petites et grandes tailles et que peu importe votre style, vous puissiez trouver votre bonheur au fil des saisons, car oui, le magasin s’adapte aux saisons.