On a testé pour vous "The Flight Expérience" à Nivelles

Steve et Corentin sont d’anciens pilotes de chasse F16. Ils ont été instructeurs pilotes militaires et pilotes de démonstration aérienne. Après une carrière d’une quinzaine d’années à la force aérienne, ils ont terminé leur contrat et sont maintenant pilotes de ligne, Steve sur Airbus A320 et Corentin sur Boeing 737. Ils sont également instructeurs en vol pour pilotes privés et professionnels.

Pour plus de renseignements : https://flight-experience.be/