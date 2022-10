On a testé pour vous Renipont-Plage à Lasne !

Il y a 20 ans, il y avait à Lasnes : les étangs de Plancenoit, la familiale plage d’Ohain et la plage de Renipont. Cette dernière était fréquentée plutôt par les Bruxellois et les habitants de Waterloo, grâce au tram qui partait du centre de Waterloo et passait par là. C’était le paradis aux portes de Bruxelles, les frais de déplacement, l’eau salée et les méduses en moins !

La plage de Renipont connut ses heures de gloire durant la guerre 40-45. La côte belge étant occupée par les Allemands, les Bruxellois venaient se baigner et danser à Renipont-Plage. Ils empruntaient la ligne de trams reliant la Place Rouppe à Wavre. Les véhicules étaient tellement bondés qu’il y avait des voyageurs jusque sur les marchepieds et les butoirs. À l’époque, la location de bicyclettes faisait fureur. Il y eut certains dimanches jusqu’à 2.000 vélos, tandems et autres tridems.

Après-guerre, le domaine de Renipont fut loué à une association d’anciens prisonniers basée à Ixelles. Ses membres s’y changeaient les idées et se livraient aux joies de la pêche. En 1972, Renipont-Plage fut vendue à une compagnie immobilière qui avait pour dessein d’y bâtir un hôtel. Ce projet prit l’eau et coula.

Patrick Van den Bogaerde, le patron actuel et natif du coin décida de sauver cette vieille dame de 84 ans. Avec son ami, John Beernaerts, ils firent l’acquisition du domaine. Ils se sont lancés dans sa réhabilitation en veillant à respecter l’environnement et l’esprit du Renipont-Plage d’autrefois. Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires pour rendre au lieu son lustre d’antan.