Le concept est simple : définissez une durée de jeu et par équipe de trois, quatre ou cinq, parcourez les différentes cellules, au rythme que vous désirez. Ce n’est pas une "escape room", on se rapproche de l’idée de Fort Boyard même si le but n’est pas de récolter des clés mais bien des points pour votre équipe. On y retrouve de tout : des jeux de logique, d’adresse et de réflexion. Les amateurs de challenges et défis sont servis !