On a testé pour vous Luminopolis à Bruxelles !

LUMINOPOLIS nous apporte un éclairage sur le lien entre la lumière et le vivant. Elle nous invite à réfléchir sur l’importance de la lumière dans nos sociétés. Dans cette expo-jeu au format totalement inédit, la lumière se révèle sous tous ses aspects – physiques, biologiques, techniques et sociologiques.

LUMINOPOLIS, c’est un concept original et captivant, une course contre la montre avec – au choix – 10, 14 ou 18 énigmes à résoudre pour remporter la victoire. Une expo passionnante et palpitante à explorer, muni d’une tablette pour activer les bornes de jeu, obtenir des indices et encoder vos réponses. Un excellent moyen de découvrir par le jeu le vaste thème de la lumière.