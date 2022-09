On a testé pour vous les souterrains de la Citadelle de Namur

En réservant votre visite sur le site internet de la Citadelle de Namur, vous pourrez découvrir la magie de ses lieux sous terre. On y apprend les 3 types de souterrains créés (militaire, communication et de logistique), on y découvre la vie des soldats grâce à de superbes projections numériques sur les murs mêmes des souterrains.

Un guide vous expliquera pourquoi la Citadelle était un point stratégique, comment ont été créés ces souterrains ou encore à combien de mètres sous terre nous nous trouvons et plein d’autres choses encore. Une visite d’1h30, intéressante et disponible en français, en néerlandais et en anglais.