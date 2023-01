On a testé pour vous les Serres d’hiver à Gesves

Découvrez la magie des Serres d’hiver à Gesves

Un chemin éclairé aux ampoules qui vous amène sur un parking lui aussi, décoré d’ampoules vous portera jusqu’à l’intérieur des serres. Une fois à l’intérieur, vous vous sentirez comme dans un cocon doux et moelleux. Tout a été décoré (à l’intérieur comme à l’extérieur) pour vous détendre. Les fausses fourrures sur les chaises et sur les tables, les tapis, les sapins mélangés aux pampas, les touches de bois, … et la cheminée ! Bref, vous l’aurez compris un cadre incroyable pour passer une délicieuse soirée ou matinée.