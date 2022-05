On a testé pour vous les rooftops de la capitale

4. Le " Soko "

C’est le coup de cœur de Hugues ! On sort totalement du centre-ville. C’est carrément le contre-pied. Ici pas de vue imprenable sur la ville mais plutôt sur… la forêt de Soignes. Le "Soko" est installé aux Quatre Bras de Tervuren au sommet de l’immeuble de bureau que vous avez peut-être déjà vu puisqu’il y a d’énormes escargots en plastiques sur sa façade. On y mange, on y boit et c’est un énorme succès. Son site n’affiche déjà plus de disponibilités pour le mois de mai… Soko Rooftop – Accueil | Facebook