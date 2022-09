On a testé pour vous les "Retrouvailles" à Liège !

Retrouvailles, à Liège, c’est depuis 30 ans, juste après les vacances d’été, un grand rendez-vous ; le rendez-vous des amateurs de sports, ou de loisirs actifs et des amateurs d’activités culturelles en tout genre.

Tout se déroule dans le cadre du magnifique Parc de la Boverie de son musée.

Des tentes blanches où des étals de marché sont installées le long des allées, et chaque association y présente ses activités au travers de photos, des objets de démonstration, dépliants ou des programmes…

Les associations sont groupées par thèmes : Art et Culture, Sports et Jeux, Vie associative et Solidarité, Santé et Bien-être, Nature et Durabilité.

En tout, ce sont plus de 300 associations actives dans le domaine de l’animation des loisirs (au sens le plus large) : troupe théâtrale, chorale, club sportif, mouvement de jeunesse, groupe folklorique, confrérie, amis de la nature, collectionneurs, mouvement de solidarité sociale, services d’aide aux personnes…

Et ce qui est sympa, c’est que tout ce petit monde organise des animations et des démonstrations tout au long du week-end, regroupées dans cinq lieux en fonction de la thématique :