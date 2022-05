On a testé pour vous "les promenades de quartiers" bruxellois

Hugues Hamelynck est parti à la découverte des quartiers bruxellois grâce aux "promenades quartiers" ! Ces parcours d’une durée approximative de 2h30 permettent de s’immerger dans le merveilleux patchwork que forment les quartiers de la capitale.

Il existe 16 promenades différentes : Le Sablon et les Marolles, le vieux Molenbeek, le quartier européen, Cureghem, Saint-Josse et les grands squares, etc...

Pour chaque promenade, il existe un descriptif général, une carte interactive, avec 30 points d’intérêt. Faut être un peu débrouillard et avoir le sens de l’orientation, parce que ce n’est pas une boucle parfaite. Vous ne revenez pas forcément à votre endroit de départ. A chaque fois que vous arrivez à un point sur la carte, vous appuyez dessus et vous avez un mot d’explication. C’est très complet et on apprend plein de choses.