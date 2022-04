On a testé pour vous les produits de l’entreprise "Ardenne Addict"

Jean-Marc Decerf, notre ambassadeur luxembourgeois, s’est rendu à Bastogne pour déguster les alcools fabriqués par la maison "Ardenne Addict" ! Nicolas Stassart et son père Pascal ont créé cette entreprise il y a un peu plus de 6 mois. Elle propose 2 gammes de spiritueux : "Kyribaty", un gin premium 100% distillé et "Nuts", un choix de rhum, gin, liqueur et bière.