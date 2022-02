On a testé pour vous “Les perles de criquets”

Pour produire ces petites perles de criquets il faut respecter plusieurs étapes :

D’abord il faut cuire les insectes dans un bouillon

Et puis les décortiquer à la main

En tirer le jus

Le chauffer

Le faire tomber goutte à goutte dans un bain d’huile puis rincer

Ces petites perles sont bourrées de protéines, mais aussi de minéraux puisqu’elles contiennent également des algues.

Dans quelques semaines, Jean-Philippe et ses collègues vont produire “des perles végétales.” Pour ceux et celles qui préféreraient tester d’abord le végétal, il sera possible de commander des petites perles aromatisées au balsamique, au basilic, mais aussi sucrées à la pomme/fraise ! Et d’autres goûts…