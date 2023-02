On a testé pour vous les Legend Boucles à Bastogne

Les Legend Boucles de Bastogne se tiendront les 4 et 5 février 2023 avec 240 véhicules répartis dans différentes catégories. Il y aura une présentation des voitures et équipages le 3 février et des activités incluant des tests traditionnels le samedi et des courses de rallye le dimanche. Le parcours comprendra des spéciales inédites dans des communes environnant Bastogne. Jean-Marc Decerf, notre ambassadeur du Luxembourg, s’est rendu sur place et a pu tester une voiture de rallye…