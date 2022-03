On a testé pour vous les “Jardins partagés du Couvent” à Assesse

C’est le début du printemps ! L’arrivée des beaux jours vous donne peut-être envie de jardiner… Et ça tombe bien ! Cette après-midi, Daphné Fanon, notre ambassadrice namuroise, vous emmène visiter les "Jardins partagés du Couvent" à Assesse. Une immersion dans un petit coin de paradis où nature, jardinage et liens sociaux sont les maîtres-mots. Daphné a passé une après-midi avec Pierre, Françoise et Salvatore. Ces trois apprentis jardiniers se réunissent toutes les semaines pour cultiver ensemble !