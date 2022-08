On a testé pour vous les Hottolfiades à Hotton

C’est Vincent Demelenne, un habitant de Hotton, passionné par les montgolfières, qui, à la suite de la disparition d’un festival de montgolfières du côté de Namur, a décidé de reprendre le flambeau et d’organiser ce festival dans son village à Hotton, sur l’île de l’Oneux. Un festival qui a pris de l’ampleur au fil des années et qui est à présent l’un des évènements majeurs de la province de Luxembourg et même de Wallonie.

Pour les infos pratiques et le planning, rendez-vous sur le site des Hottolfiades !