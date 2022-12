On a testé pour vous "Les cuisiniers du Dimanche" à Waterloo

Magali Carlier a lancé l’idée en 2016. Elle cherchait une activité à faire faire aux ados et trouvait qu’il n’y avait pas assez de cours de cuisine pour eux.

Elle souhaite apprendre aux jeunes à bien manger et à choisir les bons produits. Ces cours de cuisine pour les ados s’organisent en petit groupe, pendant l’année scolaire, le mercredi ou le samedi, une fois par mois à Waterloo.

Comment ça se passe ? On cuisine ensemble et on réalise un repas complet, (entrée, plat et dessert). Ensuite, on mange ce qu’on a préparé.

Comme lors des stages, les participants peuvent faire des suggestions de recettes ! Les menus varient en fonction des saisons. Il y a deux thèmes : cuisine du monde ou cuisine française.