On a testé pour vous les Ateliers d’Initiation à l’Improvisation

Vous êtes entre les mains d’un coach expérimenté qui va vous transmettre les bases de l’improvisation. On rit énormément, un rire nerveux parfois mais toujours libérateur. C’est forcément lié au stress de devoir prendre la parole en public sans avoir la moindre idée de ce que l’on va faire. Au fil des séances, on apprend à incarner des personnages, à raconter des histoires, on essaye de décortiquer la construction d’un scénario, on entraîne sa répartie, sa spontanéité, sa créativité et surtout son ouverture d’esprit. Finalement le plus difficile en improvisation, c’est de construire une scène de théâtre avec quelqu’un qui n’a pas forcément en tête la même idée que nous. Et cela génère énormément de quiproquos et d’absurdité, bref les fous rires sont garantis. Rire et apprendre à faire rire, un soir par semaine pendant 3 mois, c’est excellent pour le moral et vous verrez très vite que ça influence positivement votre quotidien, en famille, au boulot ou entre amis.