On a testé pour vous les ateliers « Café Colombia »

Constituez un groupe de 4 personnes et fixez un rendez-vous. Il est possible aussi d'intégrer un autre groupe, toujours sur réservation.

Il existe 4 types d’ateliers :

"Filtre" - Apprendre à servir un café d’exception grâce aux méthodes de filtrations lentes.

"Presses" - Apprendre à servir un café d’exception grâce aux instruments à pression.

" Mouture" - Moudre votre café et comprendre l’influence des différentes moutures sur le résultat dans la tasse.

"Sensory skills" - Introduction à la méthode du "cupping" et techniques de notations d’un café.

Cela coûte 30€ par personne pour une leçon de 45 minutes. Ce prix comprend la formation, la dégustation, le matériel. Au final, on bavarde et on partage sa passion pour le café. C’est un moment original, on repart forcément en ayant appris quelque chose. C’est une chouette idée cadeau.

Vous découvrirez à quel point un café fraîchement moulu peut déployer des saveurs complexes. En quelques minutes seulement, le café moulu perd une grande partie de ses arômes. Vous aurez l’occasion de goûter le même café moulu à la demande et moulu la veille… Vous pourrez remarquer que la différence saute au palais. C’est certain, après un tel atelier, on a qu’une seule envie, c’est de se séparer de sa machine à capsules ou de ne plus mettre dans son percolateur un café industriel.