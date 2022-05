On a testé pour vous les activités organisées autour et sur le Lac de Genval !

Un jeudi sur deux, à partir de 17 heures et pendant tout l’été, les amateurs viennent partager un bon verre ! C’est l’une des plus belles terrasses du Brabant. Pendant les apéros, vous pouvez prendre le large à bord d’une barque Cocobo pour un moment un peu plus privé, une ballade romantique et même pourquoi pas un barbecue au milieu du lac.

On peut donc tout faire sur l’eau : barbecue, apéros, camping, promenade avec un guide qui vous raconte la riche histoire du lac de Genval et de la station thermale et même des découvertes didactiques du milieu aquatique.