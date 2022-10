On a testé pour vous les 24h de Louvain-la-Neuve

Cette course mythique et folklorique se déroule du mercredi 13h au jeudi 13h dans une ambiance unique en Belgique. Les coureurs bénéficient d’un "Village Course" pour se reposer, profiter d’animations et vivre pleinement l’évènement entre sportifs et supporters.

Il y a des vélos de course, des vélos humanitaires et puis les fameux vélos folkloriques ! Sur base de critères stricts, à 13 heures, un jury les cote de manière à valoriser les efforts et l’originalité. Certains cercles ont travaillé durant 6 semaines pour construire la structure autour du vélo.

Au final, ils sont classés en deux catégories : le plus beau vélo et le nombre de tours. Cette année, on a pu encourager notamment :