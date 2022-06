On a testé pour vous "Le Village Provençal", un authentique marché du Sud de la France, en tournée chez nous !

C’est un véritable marché provencal, où sont présents des artisans et commerçants venus du Sud de la France. Tout l’été, ils sillonnent la Wallonie et proposent d’excellents produits. Sur place, on y vend du véritable savon de Marseille, de la lavande, des olives, du saucisson, du rosé, des bijoux… Et tout provient du Sud de la France !

Nul besoin de faire des kilomètres pour se mettre dans l'atmosphère typique des marchés provençaux. Rien que d’entendre l’accent du Sud, ça fait pétiller les oreilles… L’ambiance est chouette, les commerçants sont très sympas et les produits délicieux.

Et petit plus... pour tout achat, vous recevez un billet tombola pour éventuellement gagner un panier garni !!!