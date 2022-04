Attention, si vous tenez à voyager en train à vapeur, renseignez-vous sur les horaires car la locomotive ne roule qu’une à deux fois par jour. Il est également possible de faire l'excursion en traction "diesel".

Le site est ouvert tous les week-ends et jours fériés du 2 avril au 6 novembre ainsi que les jeudis des vacances de printemps, d’automne et en juillet et août. Il y a également des journées à thème. La prochaine est "Le Train de Pâques" les 16 et 17 avril ! Comptez 15 euros l’aller-retour pour un adulte et 10 euros pour l’aller simple.

Plus d’infos : http://site.cfv3v.eu/site/ ou https://www.facebook.com/train3vallees/