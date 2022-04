On a testé pour vous le spectacle "Bouffon et Roi" de Dave Parcoeur

Dave Parcoeur a déjà roulé sa bosse dans le monde du comique. Il collabore régulièrement sur VivaCité aux "Enfants de Cœur" et a déjà remplacé Jérome de Warzée dans le 8-9 pour "Le Cactus".

Il a été sélectionné comme "Poulain du Rire" au Festival du Rire de Rochefort en 2017. Il est aussi co-producteur du festival d’humour "Il est temps d’en Rire" qui se déroule au bord du lac de Genval chaque année en été.

Dave Parcoeur est entrepreneur, c’est son métier. Pour lui, chaque journée est une aventure différente. Du coup, il utilise ce qu’il vit au quotidien pour alimenter son spectacle seul en scène.

Originaire du Brabant wallon, il habite à Schaerbeek, a travaillé en Flandre et a de la famille à Liège. Il connaît la Belgique comme sa poche et la parodie à sa sauce.

L’humoriste scanne notre pays et parodie son patrimoine incontournable parfois un peu péteux, parfois un peu baraki, comme il le dit lui-même : la SNCB (pour laquelle il a travaillé…), les cuisines Dovy (venez certainement nous voir…), le Brabant wallon, le Colruyt, les Snobs, le néerlandais et les perles nationales du royaume de l’absurdité. Tantôt bouffon lorsqu’il travaille à la SNCB, tantôt roi lorsqu’il fait ses courses au Colruyt... à un moment, c'est certain, on s’identifie…