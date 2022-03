On a testé pour vous le saut en parachute en tandem à Temploux !

Le chef pilote s’appelle Patrick… En 25 minutes, vous montez à 4 000 mètres d’altitude. Et puis là, au moment où ils ouvrent la porte et que vous comprenez que vous allez devoir sauter dans le vide… C’est le pire !!! Vous n’avez plus le choix, il faut y aller ! Petit rappel rapide de Francis sur "comment se placer" et c’est parti pour une chute libre d’environ 50 secondes… 50 secondes de pure adrénaline, vous n’avez même pas le temps de réaliser que c’est déjà l’heure d’ouvrir le parachute. Vous profitez alors de cette sensation de planer dans l’air et des paysages à couper le souffle. Et puis, c’est l’atterrissage, le retour sur la terre ferme en douceur… Il faut vraiment profiter car tout se passe très vite !