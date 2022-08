On a testé pour vous le Rooftop Bar de La Grand Poste à Liège !

La Grand Poste c’est ce grand bâtiment néogothique situé au cœur de Liège, en bord de Meuse et qui s’est transformé depuis septembre dernier en un lieu de rencontre et espace de coworking sur 8000 mètres carrés.

C’est un endroit très fréquenté par toute une communauté d’entrepreneurs créatifs mais aussi par les étudiants de l’Université de Liège.

On y trouve des salles de cours, plusieurs studios multimédias et des salles de conférences, il y a un food market au rez-de-chaussée avec six comptoirs différents et autant de spécialités de cuisines du monde.

Il y a aussi à La Grand Poste une brasserie artisanale et, depuis cet été, au sommet du bâtiment, le Rooftop Bar, une terrasse panoramique de 200 mètres carrés avec une vue imprenable sur la Meuse.

C’est l’endroit idéal pour ceux qui veulent prendre un peu de hauteur…

On peut y siroter des cocktails proposés par l’équipe du Volga bar d'atmosphère, connu du centre de Liège, on peut y déguster les bières toutes brassées au sous-sol de La Grand Poste, mais on peut aussi profiter de petites restaurations dans l’espace Food Lab du Rooftop… (un Food Lab. c’est un espace professionnel, une cuisine clé en main en quelque sorte).

En fait, l’idée est de proposer une carte composée de petits plats à partager avec des nouveautés chaque week-end, que ce soit avec les chefs de La Grand Poste ou des collaborations avec des chefs invités.

Quand Pierre y est allé c’était Mathias, le chef de La Cantinetta, une petite trattoria italienne qui est très connue à Liège pour sa cuisine authentique aux saveurs méditerranéennes, et qui est reconnue par le Guide Michelin et cotée 13,5 au Gault et Millau…

Les Crostini à la Parmigiana d’aubergines, le Vitello Tonato et autres Oricchiettes… C’est délicieux et pas cher pour de la petite gastronomie italienne sans prétention mais élaborée avec les meilleurs produits frais.

C’est une formule qui permet à de nombreux artisans passionnés comme Mathias de rencontrer un public différent mais également de tester et d’innover, explique, le gérant du Rooftop Bar.

En résumé, c’est un espace de détente dont on peut profiter entre amis, sur une terrasse baignée par le soleil où l’on peut également manger et siroter des cocktails… et c’est ouvert à toutes et tous.

À noter que le Rooftop Bar sera encore ouvert ces vendredis samedis et dimanches de 12h à 22h. Mais que l’opération sera certainement appelée à se renouveler au vu de son succès… Bien sûr comptez sur Pierre pour vous tenir au courant.

L’entrée se fait via la Tour de La Grand Poste (au coin, devant la Passerelle Saucy) 19 Quai sur Meuse.

La Grand Poste est aussi sur Facebook