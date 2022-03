On a testé pour vous le "Porc de Piétrain", une race typiquement brabançonne !

C’est l’unique race à produire une viande dépourvue de graisse. Le rapport entre le poids des muscles et le poids de la carcasse est le plus élevé de toutes les races de truies : 83% de carcasse, dont 69% de viande maigre. C’est un animal qui n’est pas stressé. Il est " Stress Négatif ", comme le définit l’université de Liège. La race est aussi dotée du gène Culard qui assure un haut rendement de viande. Le Porc de Piétrain est désormais connu et réputé dans le monde entier.