On a testé pour vous le Parc Forestia à Theux

Les visiteurs du Parc Forestia peuvent découvrir plus de 300 animaux et une trentaine d’espèces différentes, en semi-liberté sur 44 hectares de prairie, de jardin et de forêt.

Bien souvent, nous connaissons mieux les animaux exotiques que ceux de nos jardins, étangs, prairies et forêts… Partez à la découverte des grands prédateurs disparus ou des animaux sauvages de nos climats !

Ces animaux sont répartis sur plus de 5 km de promenade en plein cœur de la forêt.

Le parc animalier propose également des animations pour en apprendre plus sur les animaux, comme l’activité Brame du cerf en septembre ou des exposés sur les ours ou sur les mœurs et les comportements d’une meute de loups durant les week-ends.