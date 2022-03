On a testé pour vous le "Parc Chlorophylle" à Dochamps

Sur un parcours de 2 kilomètres, plusieurs attractions en bois ponctuées de panneaux didactiques expliquent la forêt ardennaise et recensent les animaux qui y vivent !

Le site compte de nombreuses plaines de jeux et de découverte. Les espaces de jeux en plein air, les toboggans et le pont de singe ont été conçus pour tous les goûts et tous les âges ! Au fil de la balade, vous allez notamment passer dans un tunnel végétal de 20 mètres de long réalisé en saule des vanniers. A découvrir surtout en été…