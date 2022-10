On a testé pour vous le Palais de Charles Quint !

Tout d’abord, on rentre via le musée BELvue, qui est dans l’aile droite du Palais Royal. Vous recevez un plan ou vous téléchargez l’appli, on vous remet un audioguide et vous descendez dans les souterrains de la ville. On vous explique forcément que ce qui est aujourd’hui souterrain était à l’époque en surface, c’est très important de comprendre cela. Le Palais a brûlé en 1731. Il y a des couches successives au fil des siècles qui sont venues recouvrir tout le site, jusqu’à ce qu’on en oublie presque son existence