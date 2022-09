On a testé pour vous le Musée des Illusions de Bruxelles

Il s’agit d’un gros projet, lancé en 2015 à Zagreb en Croatie qui s’est développé dans de nombreux pays, vous retrouvez des Museum of Illusions à New York, Paris, Shanghai ou encore Rome… Celui de Bruxelles a ouvert le 1er juillet dernier et est le plus grand d’Europe puisqu’il s’étend sur 700 m2.

Au fil de votre visite, vous découvrirez différentes installations flambant neuves qui ont pour but de faire travailler vos méninges en s’appuyant sur l’apprentissage par les sciences et l’échange mutuel. On se divertit et on apprend. Notre cerveau nous joue parfois des sacrés tours, images à l’appui ! Le musée plaira autant aux petits qu’aux grands puisqu’il est très didactique et ludique, vous serez en effet amenés à vous mettre en scène dans de nombreuses expériences.