On a testé pour vous “Le musée des enfants” de Bruxelles

Le musée souhaite donner à tous les enfants, l’opportunité d’apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les autres ainsi que le monde qui les entoure afin de devenir des citoyens confiants, curieux et ouverts aux autres. Vaste programme !

Actuellement le musée propose une expo qui s’appelle " Des ailes pour grandir " et qui amorce par le jeu et l’expérimentation un dialogue entre les enfants et leurs parents. L’expo s’étend sur 3 étages et plus de 600m². Elle est divisée en 5 parties " L’amitié ", " Les super-pouvoirs ", " Les cultures ", " Tous créatifs " et " Mon jardin secret ". Toute la journée, les enfants peuvent s’inscrire à des ateliers de 30 minutes : bricolage, théâtre, contes et cuisine.