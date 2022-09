On a testé pour vous le Mini-golf du Domaine de Chevetogne !

Cette semaine, Daphné a profité du beau temps du week-end dernier pour faire un tour en famille du côté de Chevetogne.

Le Domaine de Chevetogne est un parc naturel de loisir qui se situe à 40 minutes environ de Namur où il y a un tas de chouettes activités à faire ! Et le mini-golf, est un "incontournable" !

Dans un cadre verdoyant, à proximité de l’Arche de Noé, de la Grande Plaine de Jeux et de la friterie La Pause de Noé, vous pouvez vous divertir seul, en famille, en couple ou entre amis…

Le matériel (clubs, balle, feuille de score et crayon) est mis gratuitement à votre disposition via la logette qui jouxte la Pause de Noé. Une pièce d’identité sera déposée pour caution. Les enfants ont aussi l’occasion de jouer, il y a des clubs de golf adaptés à tous les âges et il ne faut pas réserver.

Le mini-golf est une activité gratuite, incluse dans le prix d’entrée au Domaine.

Le parcours très bien entretenu et assez long (18 trous) donc prévoyez plusieurs heures pour le faire. Surtout lorsqu’il y a du monde et si vous êtes en groupe.

Le mini-golf est ouvert le mercredi et les week-ends jusqu’en novembre… de 10h00 à 18h00 !