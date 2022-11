On a testé pour vous le métier de maraîcher bio

On ne va pas vous raconter des salades, le métier est rude. Mais, si vous appréciez le contact avec la nature et, si, semer, arroser, organiser et vendre est franchement vos oignons, alors allons-y : on enfile les bottes, on enfourche la grelinette, et on visite les parcelles du Potager Grézien. Et comme nous n’aimons pas vous cueillir à froid, on vous donne aussi les outils pour démarrer cette vie au grand air : la vie de maraîcher bio !