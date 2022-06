On a testé pour vous le Lego Discovery Center

A ce stade, seul le Mini World a été dévoilé à la presse. Les 11 autres zones seront révélées au moment de l’ouverture, le 24 juin.

Le Mini World propose une combinaison de bâtiments futuristes inventés par les designers de chez Lego et de monuments emblématiques de Bruxelles comme l’Atomium, la Grand-Place, Manneken Pis, le Cinquantenaire…

On pourrait croire qu’on va assister à un monde figé mais tout est très animé, il y pas mal d’éléments en mouvement, des effets de lumières, de la musique. Et ici et là, un bouton permet aux enfants d’animer les personnages ou des éléments du décor.

Il y aussi ce que Hugues Hamelynck a appelé un testeur de solidité ! Vous construisez une tour puis vous pouvez activer un tremblement de terre en choisissant l’intensité et voir si votre tour tient le choc sismique ou pas…