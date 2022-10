On a testé pour vous le lancer de haches au Drakkar Rouge à Namur !

Avant de lancer des haches, les gérants, Simon Baudelet et Anthony Cernigliaro, vous expliquent les règles de sécurité et vous proposent une démonstration.

Si cela semble facile, il vous faudra quand même quelques essais avant d’arriver à planter une hache dans la cible en bois. Une fois la technique acquise, l’activité devient un vrai défouloir. Le lancer de hache est aussi une vraie discipline sportive avec des compétitions et des championnats.

Après avoir lancé des haches vous pouvez profiter du bar en forme de Drakkar où les bières sont servies dans des cornes et où on ne sert que des boissons d’époque comme des hydromels et des vins historiques ainsi que des bières qui collent au thème des Vikings comme la Goliath, la Corne du bois des pendus etc. et que des bières belges !