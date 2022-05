On a testé pour vous le Hip-Hop en Brabant wallon

Notre ambassadeur du BW, Pascal Laroche et son acolyte d'un jour, Jean-Marc Streel se sont essayés au rap en direct pour présenter le projet "Be Wesh !" à la radio.

Be Wesh ! contribue à la mise en avant de la culture hip-hop, de ses débuts à aujourd’hui et des nombreux talents qui fleurissent sur la scène hip-hop brabançonne. Ce projet offre également aux jeunes la possibilité d’explorer consciemment ou inconsciemment leurs talents à travers les voi(es)x d’expression artistiques du hip-hop ! Et ce, grâce à 5 piliers : rap, beatbox, graffiti, danse et beatmaking/djing.