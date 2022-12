On a testé pour vous le Golf du Mont Garni à Baudour

Selon Jody Defrenne, un des responsables du golf, les températures de cette semaine proches de zéro degré, le temps sec, le grand soleil et l’air vivifiant offrent la journée parfaite pour un apprentissage au golf !

Les clubs profitent justement de cette période de l’année pour proposer des initiations. Et donc, pas d’excuse, Philippe a bravé le froid et a passé son après-midi sur le green ou plutôt sur le practice, là où on teste, là où on apprend… Ecoutez son témoignage…