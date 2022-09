On a testé pour vous le "Go-Lanta" de Wavre

Pascal Simon et Mabrouk Et-Touil proposent à Wavre et à Mons un concept unique en Belgique : se mesurer à l’épreuve d’orientation, au parcours du combattant et aux mythiques poteaux !

L’objectif de "Go-Lanta" :

Vivre une expérience unique

Développer la cohésion d’équipe

Motiver et dynamiser les équipes

Développer la stratégie et coopération

En extérieur sur plus de 10.000m², le lieu propose des épreuves d’aventures sportives, d’agilités, de stratégies ou encore d’orientations tant pour les adultes que pour enfants. Le tout sur des structures fixes.

Deux équipes s’affrontent sur chaque épreuve et tentent de cumuler un maximum de victoires pour avoir la chance de remporter le jeu. Attention au passage au conseil qui pourrait mettre son grain de sel et modifier les résultats.

Stratégie, réflexion, exploits sportifs et ruses seront au programme pour une activité hors du commun entre amis, en famille ou avec les collègues.