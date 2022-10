On a testé pour vous le géosite du Fond des Vaulx à Marche-en-Famenne

À 5 minutes du centre-ville, la petite vallée encaissée du Fond des Vaulx au caractère sauvage et d’une superficie d’environ 15 hectares offre un paysage qui contraste avec l’étendue de la plaine marchoise. De nombreuses légendes se rattachent à ce site rempli de mystères…

On y accède par un long tunnel passant sous la ligne de chemin de fer reliant Liège à Jemelle. Avant d’y pénétrer, vous pouvez observer, à votre droite, la résurgence du ruisseau du Fond des Vaulx qui, de tout temps, a alimenté la ville et fait tourner ses scieries et ses moulins. Ce point d’eau est protégé d’une utilisation trop intensive (lavage de voitures) par un décret de la Région Wallonne que les autorités communales se veulent respecter à la lettre. C’est toujours avec un sentiment de curiosité que l’on pénètre dans ce tunnel, et même avec un peu d’angoisse par temps de fortes pluies qui provoquent la montée des eaux jusqu’à 20 centimètres au-dessus du niveau du sol. A gauche, un trottoir surélevé muni d’une rampe permet néanmoins le passage des promeneurs. Quant aux voitures, une traversée lente et précautionneuse permet un accès sans problème.

Ce vallon est une forme de relief des plus typiques de la Calestienne. Partant des formations imperméables du Dévonien Inférieur, il coupe les calcaires givétiens qu’il suit jusque Marche-en-Famenne. Plusieurs grottes s’ouvrent sur ses flancs, dont le gouffre de Trotti-aux-Fosses, unique en Belgique, particulièrement remarquable par sa morphologie de gouffre d’effondrement.

Ici, la faune, la flore et la géologie sont à la portée de tous les passionnés de nature.

Une aire de barbecue couverte et un parcours Hébert sont à la disposition des promeneurs et sportifs.

Vaches rustiques et moutons sont régulièrement en pâture dans la vallée pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Il est à noter que le site est repris dans un projet Life Hélianthème visant à restaurer les pelouses calcaires qui représentent l’un des écosystèmes les plus riches en Wallonie. Le poumon vert de Marche va ainsi retrouver son ancien visage, tout en diversifiant son patrimoine naturel remarquable et en maintenant sa cohérence paysagère.