Il aura fallu quelques aménagements et pas mal d’idées un peu loufoques pour transformer le garage. Ce lieu, relativement haut dans le style Horta, a été divisé en deux ! Une première partie conviviale est située sous de grandes tentes. Les branches aux murs, les sapins à l’entrée et les guirlandes lumineuses créent une vraie ambiance hivernale ! Presque tout le mobilier est en bois. La seconde partie du restaurant est plus " Street-Art " avec des graffitis aux murs réalisés par un artiste bastognard : Benny Steiver. Vous mangerez dans une ambiance musicale " après-ski ".