On a testé pour vous le festival breton de Bruxelles

Le palet breton est un jeu traditionnel en Bretagne, similaire à la pétanque. Les règles sont simples, il suffit de lancer les palets sur une planche et de se rapprocher au plus prêt du maître, le plus petit palet.

" C’est produit en Bretagne. On fabrique chaque année entre 30 000 et 35 000 planches à palets par an ", précise Alexis Chevillon, chargé de projet d’animation à David Jeux.

Comptez 80 euros au total pour la planche et les palets en grande surface.