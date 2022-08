On a testé pour vous le Domaine de Claire-Fontaine à Godarville !

Les températures n’ayant cessé de grimper cet été, on atteint des pics de 35 à 40 degrés. Alors, comme partout, les Hennuyers se sont mis à la recherche d’un endroit pour se rafraîchir tout en s’amusant. C’est pourquoi, le centre de délassement au domaine de Claire-Fontaine (qui est une propriété appartenant à la Province de Hainaut. Ce n’est pas du privé ! ) a accueilli des milliers de personnes sur son site ces dernières semaines. On sort les shorts et on enfile son maillot après l’école ou les week-ends de septembre afin de se rafraîchir et supporter plus facilement les grosses chaleurs.

Le Domaine de Claire-Fontaine en bord de lac à Godarville, entre Charleroi et La Louvière. Assez proche de l’autoroute, il propose des activités pour toute la famille : sports, aventure, détente, baignade et pêche.

C’est dans un immense espace vert à deux pas d’une réserve naturelle qui vous attend.

Le centre offre une large palette d’activités :