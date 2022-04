On a testé pour vous "Le Comedy Spot" à Grez-Doiceau

L’asbl "Comedy Spot" a été créée par Mélanie Mouvet et Salim Ayoute, des passionnés de l’évènementiel et du monde du spectacle. Ils ont décidé de promouvoir la nouvelle scène du stand up comedy belge et de donner de la visibilité à des artistes confirmés, amateurs ou débutants.

Salim s’occupe de tout le côté technique et Mélanie de la communication. A deux, ils développent également des partenariats locaux : la brasserie du village, un photographe du coin et un Food-Truck de l’entité.